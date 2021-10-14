البرازيل في مواجهة صعبة أمام أوروجواي

أخبار ليبيا 24

يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره الأوروجوياني على ملعب “أمازونيا أرينا” فجر غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويدخل منتخب البرازيل اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب من أجل حسم التأهل المباشر لكأس العالم.

بينما يبحث منتخب أوروجواي عن تحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي للتصفيات والاقتراب من حسم التأهل لكأس العالم وتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الأرجنتين.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول في التصفيات برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، بينما يملك منتخب أوروجواي 16 نقطة في المركز الرابع.