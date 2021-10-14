الأهلي طرابلس يتعاقد مع مهاجم كاميروني
أخبار ليبيا24_خاص
تعاقدت ادارة الاهلي طرابلس بشكل رسمي مع المهاجم جاك زوا وذلك لتعزيز صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي .
وكان نادي الاهلي طرابلس قد ابرم عدة صفقات قويه منها ضم لاعب خط الوسط التونسي محمد المثناني والمدافع الدولي الليبي احمد التربي .
وتاتي هذه الانتدابات تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد المنتظر اقامته نهايه الشهر المقبل .
ونجحت ادارة وصيف الدوري الليبي في إبرام عديد الانتدابات المميزه منها ضم الظهير عبد الله الشريف و الدولي محمد المنير والمهاجم محمد الطبال .
كما تعاقد نادي العاصمة الليبيه مع لاعب السويحلي نور الدين اقليب و صانع العاب الاهلي بنغازي عبد الله العرفي و مهاجم الاتحادالمصراتي احمد القديري .
ويستعد الاهلي طرابلس لخوض منافسات الدور التمهيدي الثاني للكونفيدراليه آلافريقيه حيث سيلاقي بيشارا
يونايتد النتزاني الجمعة المقبل