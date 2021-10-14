إنفوغرافيك| تعرف علي ما تم صرفه من قبل حكومة إدبيبة من ميزانية الطوارئ بدون اعتماد مجلس النواب
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
وزارة الداخلية طرابلس: 650 مليون دينار.
وزارة الدفاع: 650 مليون دينار.
جهاز تنمية وتطوير المدن: 98 مليون دينار.
ديوان مجلس الوزراء طرابلس: 80 مليون دينار.
جهاز المخابرات الليبية: 50 مليون دينار.
مجلس الدولة: 50 مليون دينار.
جهاز دعم الاستقرار: 50 مليون دينار..
جهاز الردع: 30 مليون دينار.
المركز الليبي للبحوث طرابلس: 25 مليون دينار.
ديوان وزارة المواصلات: 18مليون دينار.
وزارة الشباب طرابلس: 12 مليون دينار.
مصلحة المطارات طرابلس 17 مليون دينار.
وزارة الرياضة: 10مليون دينار.
بلدية مصراتة: 8 مليون دينار.
قوة مكافحة الارهاب: 7 مليون دينار.
دار الافتاء: 3 مليون دينار.
وزارة السياحة طرابلس: 3 مليون دينار.