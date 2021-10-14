إنفوغرافيك| تعرف علي ما تم صرفه من قبل حكومة إدبيبة من ميزانية الطوارئ بدون اعتماد مجلس النواب

14 أكتوبر، 2021 8:47 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

وزارة الداخلية طرابلس: 650 مليون دينار.

وزارة الدفاع:  650 مليون دينار.

جهاز تنمية وتطوير المدن: 98 مليون دينار.

ديوان مجلس الوزراء طرابلس: 80  مليون دينار.

جهاز المخابرات الليبية: 50 مليون دينار.

 مجلس الدولة: 50 مليون دينار.

جهاز دعم الاستقرار: 50 مليون دينار..

جهاز الردع: 30 مليون دينار.

المركز الليبي للبحوث طرابلس:  25 مليون دينار.

 ديوان وزارة المواصلات:  18مليون دينار.

وزارة الشباب طرابلس: 12 مليون دينار.

مصلحة المطارات طرابلس 17  مليون دينار.

وزارة الرياضة: 10مليون دينار.

 بلدية مصراتة:  8 مليون دينار.

قوة مكافحة الارهاب: 7 مليون دينار.

دار الافتاء: 3  مليون دينار.

وزارة السياحة طرابلس: 3 مليون دينار.

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14 أكتوبر، 2021 8:47 م
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