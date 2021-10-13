“FIFA 22” قد تكون الأخيرة.. ما السبب؟

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تستعد لعبة الفيديو الرياضية الأكثر مبيعا في العالم لمواكبة العصر؛ بحيث قد تخضع لتغييرات كبرى خلال الفترة المقبلة.

وكشفت شركة الألعاب الإلكترونية “EA Sports” أنها ستكون منفتحة على إعادة تسمية أهم ألعابها “FIFA” التي حطمت الأرقام القياسية، كجزء من خططها لمستقبل “مشرق للغاية”.

“فيفا” لعبة المحاكاة الرائدة في السوق، والتي تحتل مكانة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها لعبة الفيديو الرياضية الأكثر مبيعًا في العالم، تتواجد في السوق منذ عام 1993.

وتم طرح لعبة “فيفا 22” مؤخرًا، واقتناها الملايين حول العالم، ولكن الإصدارات القادمة يمكن أن تشهد تغيرًا جذريًا، حيث يتطلع المطورون إلى مراعاة نصيحة قاعدة المعجبين المخلصين.

وقال كام ويبر، المدير العام لمجموعة EA Sports، في بيان على الموقع الرسمي للشركة: “نحن هنا لخلق أفضل التجارب لمشجعي كرة القدم في كل مكان، للقيام بذلك بدأنا الاستماع إلى لاعبينا”.

وأضاف: “نسمع باستمرار أن أهم شيء هو تنمية المجتمع العالمي، وخلق تجارب كرة قدم مبتكرة عبر منصات جديدة، والالتزام بكل مستوى من الرياضة، بما في ذلك القواعد الشعبية، وتسريع الارتقاء بلعبة السيدات، نتيجة لذلك لدينا رؤية واضحة لمستقبل كرة القدم”.

وتابع: “خلال سنوات من بناء امتيازنا العالمي، نعلم أيضًا أن الأصالة ضرورية للتجربة، لهذا السبب نركز قدرًا كبيرًا من الطاقة على القوة الجماعية لأكثر من 300 شريك مرخص فردي يمنحنا وصولًا إلى 17 ألف رياضي عبر أكثر من 700 فريق في 100 ملعب وأكثر من 30 بطولة حول العالم”.

وأضاف: “نستثمر باستمرار في الشركات والتراخيص الأكثر أهمية للاعبين، ولهذا السبب فإن لعبتنا هي المكان الوحيد الذي يمكنك فيه اللعب بشكل أصلي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكوبا ليبرتادوريس، والدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، من بين بطولات أخرى”.

وأردف: “إن اتساع نطاق شراكاتنا ونظامنا البيئي للمحتوى المرخص سيمكننا من الاستمرار في تحقيق أصالة لا مثيل لها في ألعاب كرة القدم، الآن ولسنوات عديدة قادمة”.

وقال أيضًا: “بينما نتطلع إلى الأمام، نستكشف أيضًا فكرة إعادة تسمية ألعاب كرة القدم العالمية، هذا يعني أننا نراجع اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بنا مع فيفا، والتي تعتبر منفصلة عن جميع شراكاتنا وتراخيصنا الرسمية الأخرى في جميع أنحاء عالم كرة القدم”.

وتابع: “مستقبل كرة القدم كبير جدًا ومشرق للغاية، أولويتنا هي ضمان حصولنا على كل فرصة لمواصلة تقديم أفضل تجارب كرة القدم التفاعلية في العالم، شكرًا لكم مرة أخرى على دعمكم وتعليقاتكم بشأن لعبة هذا العام، نحن نتطلع إلى صناعة مستقبل كرة القدم معكم”.