يونيسف تُحذر من خطر يهدد اللاجئين بمراكز احتجاز طرابلس

أخبار ليبيا 24

حذّرت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء، من خطر فوري يهدد ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا.

وأكد فرع المنظمة في ليبيا في بيان له عبر فيسبوك، “إن ما يقرب من 751 امرأة و255 طفلاً من بين آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء تم القبض عليهم ضمن الاعتقالات الجماعية الأخيرة”. وأشار البيان إلى أن هناك خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم و30 رضيعاً بين المحتجزين.

وحذّرت المنظمة في بيانها من أنّ سلامة ما لا يقل عن ألف امرأة وطفل من المحتجزين في مراكز الاحتجاز في طرابلس في خطر فوري.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، شنت أجهزة الأمن حملات توقيف في طرابلس استهدفت خصوصاً المهاجرين غير النظاميين. وبحسب منظمة أطباء بلا حدود استُهدف في حملة التوقيفات ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص بين مهاجرين ولاجئين، قالت المنظمة إنهم احتجزوا في ظروف مزرية.

وبحسب يونيسف، تستقبل مراكز الاحتجاز أعداداً أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، وتشير المنظمة إلى أن مركز المباني يضم أكثر من خمسة آلاف شخص من بين هؤلاء مئة طفل و300 امرأة.