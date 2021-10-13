يصيب الدماغ..مرض غامض يجتاح مقاطعة كندية يودي بحياة 6 أشخاص

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اجتاح “مرض غامض” مقاطعة نيو برونزويك الكندية، حيث تم تأكيد وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات بمرض دماغي غير معروف.

وسجلت كندا ووفقا لموقع “إكسبريس” ستة قتلى على الأقل، بينما أصيب 48 آخرون بمرض غامض في نيو برونزويك، كما بدأ الكثير من المواطنين في الإبلاغ عن الشعور بالنسيان والارتباك السريع بسبب المرض الغريب.

وتراوحت أعمار الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم، بين 18 و85 عاما، حيث تتسابق السلطات الكندية الآن لاكتشاف المزيد حول لغز هذه المتلازمة العصبية التقدمية، نظرا لعدم وجود سبب معروف حتى الآن.

بالإضافة للارتباك وضبابية الدماغ، تم الإبلاغ أيضا عن مزيج غير عادي من الأعراض التي تشمل الدوار والقلق والهلوسة ومشاكل الذاكرة والألم، وحتى الفقدان التدريجي للحركة.