ماهو فحوى لقاء المنفي والدبيبة؟

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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أسباب وتداعيات بيان نائب رئيس الحكومة، ووزراء ووكلاء بالحكومة، عن برقة.

وناقش المنفي والدبيبة خلال الاجتماع سبل حلحلة كافة الإشكاليات، التي أدت لصدور بيان نائب رئيس الحكومة، ووزراء ووكلاء بالحكومة، عن برقة.

وبحث الاجتماع أفضل الوسائل، للرفع من مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الرئاسي، عمله مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأضاف المنفي أن هذه المرحلة حساسة جداً، وتحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع، والالتزام بكل محددات المرحلة، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على أسس مشاركة الجميع.