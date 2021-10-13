ليبيا تسجل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا، أمس الثلاثاء، 724 إصابة جديدة، و24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المتماثلين للشفاء 1403 مصابين، في حين بلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.6% من إجمالي 4953 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4229 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس من انتشار الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي إلى 348 ألفًا و88 حالة، منها 68 ألفًا و936 نشطة، و274 ألفًا و320 متعاف، و4832 متوفى.