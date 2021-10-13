لقاء يجمع الكبير والحويج في مقر مصرف ليبيا المركزي

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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأربعاء مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عودة الحياة”.

واستعرض الكبير والحويج خطة مصرف ليبيا المركزي والحكومة لتمويل المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي مثل صناعة الاسمنت وغيرها من الصناعات وذلك من خلال دور المصارف في تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة.

وبحث الاجتماع دور وزارة الاقتصاد في تسهيل إجراءات إطلاق نشاط التأجير التمويلي، واحتواء القطاع غير الرسمي وفق خطة الوزارة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

واتفق محافظ المركزي ووزير الاقتصاد عقب الاجتماع على عقد اجتماعات دورية من خلال فرق عمل مشتركة.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أعلن في أواخر أغسطس الماضي انطلاق مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها”.

وأضاف الدبيبة في كلمة متلفزة أن مشروعات التنمية ستشمل وتستهدف كل مناطق ومدن ليبيا وستكون في البنية التحتية، والكهرباء، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأواضح أن حكومته لن تتوقف عن دعم البرامج الخاصة بالشباب قائلا :”ولن نسمح لأحد بأن يزجهم في الحروب.. والفاشلون لا يمكن أن يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل، ومن يحاول أن يعطل التنمية والانتخابات تحت أي حجج ويفكر في إقامة الحروب لا مكان له بيننا”.