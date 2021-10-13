كيف يرى “الرعيض” مقترح منح قيمة 50 ألف للأسر الليبية؟

13 أكتوبر، 2021 2:34 م
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محمد الرعيض
محمد الرعيض

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيض إن مقترح قرار مجلس النواب بخصوص منح 50 ألف دينار لكل أسرة يستحيل تنفيذه.

وأضاف الرعيض – في تصريحات صحفية – أن هذا المقترح “عشوائي” ولا قيمة له.

وتابع عضو مجلس النواب :”الدولة التي لم تتمكن أصلاً من تنفيذ قانون علاوة العائلة منذ سبعة سنوات حتى الآن لا تستطيع أن توفي بوعودها في مثل هذا القرار الذي يتطلب أموالاً أكثر”.

وأكد الرعيض أن ما فعله مجلس النواب بالتصويت على هذا المقترح هو فقط عبارة عن عناد مع الحكومة دون فهمٍ أو حرصٍ على مصلحة البلاد.

وذكر عضو مجلس النواب :”لا أتوقع اعتماد هذا القرار وأتمنى فعلاً ألاّ يتم الموافقة على مثل هذا القرار”.

وكان مجلس النواب وافق بالإجماع على مقترح منح 50 ألف دينار – 10 آلاف دولار تقريبا – لكل كتيب عائلة وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

13 أكتوبر، 2021 2:34 م
14

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