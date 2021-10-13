قرب انتهاء صلاحية لقاحات كورونا في طبرق .. والسبب ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير الرعاية الصحية الأولية طبرق خالد فتح الله إسماعيل أن اللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا “الإنجليزي والروسي” الموجود لدينا سينتهي صلاحيته مع بداية شهر ديسمبر القادم.

وقال إسماعيل في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن التطعيم الصيني “سينو فارم” يوجد لدينا عدد 13 ألف جرعة وصلاحيتها إلى عام 2023.

وبين أن اللقاحات المتوفرة حالياً “الاسترازينكا” الإنجليزي الأولى والثانية ولقاح “سينو فارم” الصيني الأولى والثانية و”سبوتنك” الأولى فقط .

لفت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المدينة وصلنا الآن إلى 15 ألف مواطن فقط، مشيرًا إلى أن هنالك عزوف واضح عن التطعيم في طبرق حالياً.

وذكر المسؤول أنهم يحاولون الوصول إلى 100 ألف مواطن لنصل إلى الحماية الاجتماعية، ولدينا عدد 6 مراكز تطعيم داخل المدينة وهي عيادات “المنارة . باب درنة . المختار . الجهاد . والمركز الطبي ” وخارج طبرق في “بالخاثر والمرصص وكمبوت وقصر الجدي ” .

واختتم حديثه قائلًا “لدينا فرق متحركة لتقديم التطعيم في المنازل للمرضى والمعاقين وكبار السن، ودعواتنا مستمرة للمواطنين بالتطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.