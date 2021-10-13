فزع في شوارع درنة .. انتشار “القرود” بمنطقة باب طبرق وحى الزهور

لم نعتاد على مشاهدة القرود سوى في حديقة الحيوان، أو على شاشة التلفاز، لكن البعض لديه هواية تربية القرود والنسانيس بشكل طبيعي مثل تربية القطط والكلاب .

فقد استيقظ أهالي مدينة درنة اليوم على منظر لم يعتادوه من قبل وهو مشاهدة القرود على أسطح المنازل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية استغاثات ومنشورات عديدة للسيطرة على انتشار القرود، وهو كان أمراً مفاجئاً لسكان المنطقة ذاتها، وكذلك لرواد مواقع التواصل الذين فوجئوا بالصور التي توثق لحظات انتقال القردة فوق أسطح المنازل .

تخيل أن تكون جالساً في منزلك بشكل هادئ وتتفاجئ بوجود قرد يقف على سور الشرفة .. أمر غريب عاشها سكان منطقة باب طبرق، وحى الزهور جهة الوادى، وأثار الذعر بين الكبار والأطفال رغم أن القرود ليست مؤذية بشكل يخيف الإنسان .

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أين جاءت هذه القرود خاصة وأن المدينة لا يوجد بها حديقة حيوانات ؟