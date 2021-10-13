رد “اقعيم” على أكاذيب “البكوش” اقعيم : المواطنين في بعض مناطق المنطقة الشرقية يشربون مياه المجاري

أخبار ليبيا 24

رد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، على الادعاءات التي قالها المحلل السياسي الموالي للإخوان صلاح البكوش، والتي أكد فيها أنت مسؤولي المنطقة الشرقية يتحركون بتوجيهات من القائد العام المشير خليفة حفتر .

وقال اقعيم في مداخلة مع قناة الأحرار، في المرحلة الحالية نحن نتكلم عن وحدة وطنية، وكلما طالبنا بحقوقنا نقابل بالتجاهل.

وتابع: “ليبيا دولة واحدة نريد أن نتخطى هذه المرحلة، حاليا لا يوجد أي خدمات تقدم للمواطنين، ولا يوجد أي أساسيات للحياة.

وتابع أن المواطنين في بعض مناطق المنطقة الشرقية يشربون مياه المجاري، ووزارة العدل مغلقة، ومقر الشؤون الاجتماعية مغلق، ولا يوجد أي مؤسسة تقوم بعملها وعادت المركزية لطرابلس أسوأ مما كانت عليه أيام معمر القذافي.