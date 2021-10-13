تعرف على موعد وصول المراقبين الدوليين ومقر إقامتهم

أخبار ليبيا 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء مختار النقاصة، إن عدد من المراقبين الدوليين سيصلون البلاد، قريبا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، والإشراف على تنفيذ باقي بنوده.

وأكد النقاصة في تصريحات له أن المراقبين سيكون مقر عملهم مدينة ‎سرت باعتبارها خط التماس في البلاد.

وقبل أيام وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” خطة خروج المرتزقة من البلاد.

وقالت اللجنة، في بيانها الختامي، إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين 6 و8 أکتوبر، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

وأضافت أن الاجتماع يأتي استكمالا لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية من الأراضي الليبية برا وبحراً وجوا.

ولفت اللجنة، إلى أنها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وشددت اللجنة، على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

كما ناقشت اللجنة العسكرية خلال اجتماعاتها التي اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية -بحسب وصف البيان- آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية