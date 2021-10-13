بعد مطالب دولية بفتح تحقيقات.. الدبيبة يتفقد مركز إيواء مهاجرين عين زارة

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الثلاثاء زيارة لمركز ايواء المهاجرين في عين زارة، حيث أطلع على أوضاع النزلاء الصحية والمعيشية .

وقدم المشرفين على المركز شرحا لرئيس الحكومة حول المشاكل التي تواجههم والجهود التي يقومون بها لتذليلها فضلا عن آليات العمل على تقديم الخدمات للمهاجرين بهدف الرفع من معاناتهم.

يشار إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، دعت الثلاثاء، إلى فتح تحقيق عاجل في استخدام القوة ضد المهاجرين بالعاصمة طرابلس.

وعبرت المفوضية عن قلقها بشأن استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا الذين يعانون من عدد لا يحصى من الانتهاكات والتجاوزات اليومية على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد قولها، في إشارة إلى المليشيات المسلحة بطرابلس.