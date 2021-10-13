بالصور… تصاميم فنان ياباني تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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تاتسويا تانكا هو مخرج فني ياباني اشتهر بتصوير وعمل المجسمات الصغير وتغيير ما نستخدمه في الحياة اليومية من فرش الاسنان وسماعات الهاتف والخضار وغيرها إلى أشياء أخرى ليغير بذلك خصائصها حيث يضعها في عالم مصغر ليصنع منها حياة يومية مغايرة لما نعيشة تماما

ولد تاتسو بمحافظة كوماموتو عام 1981 وتم تغطية أعماله على نطاق واسع في وسائل الإعلام اليابانية والعالمية واستخدمت تصميماته في أعمال الدعاية والإعلان خاصة فالمسلسل الياباني الشهير هيوكو عام 2017.



حصل تاتسو على مليون ونصف متابع عبر وسائل التواصل الإجتماعي كان يعمل كمخرج فني في شركة لتصميم وتخطيط إعلانات المجلات.

وبينما كان يفكر ملياً بالأفكار لينشرها على حسابه على إنستغرام، وضع بعض الشخصيات المصغرة، التي استخدمت لصنع نماذج بلاستيكية، والتي كان قد جمعها من قبل.

وقام في البداية بالأمر كمحاولة عارضة، ولكن الإحساس بحجم المجهود والإبداع الذي يقف وراء أعماله لاقى نجاحاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت كل صورة جديدة على رد فعل كبير وتمت مشاركتها على نطاق واسع.

وقد كان يقوم بمشاركة الصور بشكل متقطع في البداية، قبل أن يدشن موقعه الرسمي في أبريل 2011 ومنذ ذلك الحين، ينشر يوميا صورة مختلفة طوال سبع سنوات دون أن يفوت يوما واحدا.

ويقول تاتسو إن إحدى النقاط القوية في وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في الاستجابة المباشرة من المستخدمين في شكل إبداء الإعجاب والتعليقات. وأثبتت العناصر الممثلة للثقافة اليابانية مثل الساموراي، والنينجا، والسوشي، والساكورا أنها تحظى بشعبية خاصة بين المعجبين من الأجانب. وهكذا يستمر تاناكا في البحث عن أفكار أصلية يمكن للجميع تذوقها بينما يتابع ردود أفعال المتابعين.