المالية تنفي الإدلاء بأي تصريح حول قرار منحة الـ 50 ألف

13 أكتوبر، 2021 11:13 ص
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أخبار ليبيا 24

فندت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأنباء المتداولة حول تصريح وزير المالية، خالد المبروك، بشأن المشهد المالي في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التعليق؛ حيال قرارات مجلس النواب بخصوص منحة الـ “50” ألف لكل عائلة ليبية، يُعد محض افتراء، ومحاولة يائسة لدق إسفين التوتر بين مؤسسات الدولة وتأليب الرأي العام.

يشار إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا نسبته لوزير المالية خالد المبروك بشأن قرار البرلمان بمنح 50 ألف لكل كتيب عائلة، وأنه غير قابل للتنفيذ.

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13 أكتوبر، 2021 11:13 ص
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