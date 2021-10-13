الغويل يعلق على إيقاف مرتبات منتسبي القيادة العامة

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علق الباحث الليبي الأمريكي والمقيم في الولايات المتحدة، حافظ الغويل على إيقاف مرتبات منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الغويل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “اللي حاولوا احتلال طرابلس وقصفوها مع حلفاءهم لايتسحقوا الرواتب”.

وتابع الباحث الليبي :”من حاول مع المرتزقة الروس والإماراتيين والأفارقة على مدى سنة، وجرحوا وشردوا الآلف وأرعبوا مئات الآلف يوميا لا يستحقوا رواتب ولا أدنى درجات الاحترام”.

ويضيف الغويل :”من شارك ورضا بقرار الاعتداء على المدنيين، هو إنسان مشارك في الجريمة مع قادته وليس “جيش” إطلاقًا.

وكان عدد من النواب حذروا في بيان لهم من مغبة استمرار إيقاف مرتبات جنود منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في ربوع البلاد.

وأكد النواب أنهم فوجئوا بإيقاف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، “التي حملت على عاتقها حماية وحراسة الحقول النفطية، والتي ما زالت إلى هذه الساعة تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، وتؤمن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد التي كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجار البشر”.