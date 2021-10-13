الصحة العالمية تسلم أكثر من ألف اختبار كورونا لطبرق والجغبوب

أخبار ليبيا 24-خاص

سلّمت، منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عدد 1480 اختبار كورونا لكل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق ومركز طبرق الطبي، ومستشفى الجغبوب، وذلك في إطار توفير الاحتياجات اللازمة لقطاعات الصحة.

وقال، أحمد العليقي، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، لأخبار ليبيا 24، إن المنظمة قامت بتسليم مستشفى الجغبوب جنوب طبرق عدد 380 اختبار مسحة كورونا، إضافة إلى 500 أخرى للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق.

وأضاف، كما جرى تسليم 600 اختبار إلى مركز طبرق الطبي على دفعتين.

وأكد العليقي أنه تم الاطلاع على احتياجات مستشفى الجغبوب والرعاية الصحية.

وأضاف، “خاطبنا منظمة الصحة العالمية بهذه الاحتياجات وعلى وجه السرعة ستكون هذه الاحتياجات في طريقها إلى الجغبوب “.

وقال العليقي، “إن ضمن نشاطات المنظمة تم تسليم مركز الدم في طبرق عدد 2400 كيس دم”.

وأشار إلى أن المنظمة ستشرع في بداية نوفمبر القادم في إقامة دورة للعناصر الطبية.