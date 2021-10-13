الدبيبة لأهالي الزنتان: “أشعر أنني في حجرة نومي”

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قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن الأجواء مفتوحة حاليا لإجراء مصالحة وطنية، مؤكدا أن أهالي منطقة الزنتان كانوا هم الأكثر تفاعلا مع مطالب المصالحة الوطنية.

وأضاف خلال كلمة له أمام جمع من أهالي الزنتان خلال زيارته للمدينة اليوم الأربعاء “اتفقت مع رفيقي أسامة الجويلي أن نساعد بعضنا لإنقاذ البلاد ونتأمل أن نصل لحلول لهذه المسألة قريبا”.

وتابع “متأمل ممن يعرقلون المسيرة أن يرزقوا بالهداية، ونرحب بهم جميعا، وقلوبنا ليست سوداء مفتوحة للجميع، حتى من حاربنا نريد أن نفتح صفحة جديدة لكل الليبيين”.

وأكمل أن هذه الصفحة لن يفتحها عبد الحميد الدبيبة أو أسامة الجويلي، ولكن يصنعها الليبيين الراغبون في العبور لبر الأمان .

ورحب الدبيبة في كلمته بأهالي الزنتان قائلا “لا أقول أنني أشعر بأني في بيتي، بل وأنا أنظر إليكم كأني في غرفتي نومي”.