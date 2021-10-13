الدبيبة: الحكومة تحاول حل مشكلة ليبيا وهو أمر لا يمكن حله في يوم وليلة

أخبارليبيا24

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء إن حكومته تحاول حل مشكلة ليبيا لكن الأمر لا يمكن حله في يوم وليلة.

أضاف الدبيبة في كلمة له أثناء زيارته لمدينة الزنتان اليوم الأربعاء، أنه تسلم ليبيا وهي أشبه بالجسد الميت، ومثقلة بالديون التي وصلت إلى 800 مليار دولار.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته تحاول تغطية كافة الخدمات، لكنها تبدأ بالأكثر احتياجا، موضحًا أنهم يتعاونون معا لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأوضح رئيس الحكومة أنهم بدأوا في صرف معونات للأسر، ومنح الزواج ورفع المعاشات وبعض المرتبات لإنقاذ المتقاعدين وأصحاب المعاشات، والمرأة والأطفال والشباب.

وتابع الدبيبة أن كل الإجراءات التي تنفذها الحكومة حاليا بما فيها عودة العمل في المصانع المتوقفة، تمثل جرعة أكسجين لليبيا.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنهم استلموا البلاد وهي خاوية، حتى أن مخازن وزارة الصحة كانت خاوية تماما ونحن في فترة وباء كورونا، وأنه بالعمل الفردي تم توفير بعض المستلزمات لمواجهة الوباء.