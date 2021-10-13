الأهلي طرابلس يستعد للمغادرة نحو تنزانيا

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تغادر بعثة الاهلي طرابلس ليبيا متجهة إلى تنزانيا مساء اليوم الأربعاء علي متن طائرة خاصة وفرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لممثل ليبيا في الكونفيدرالية.

وكان الاهلي طرابلس قد اجرى صباح اليوم الثلاثاء اخر تدريباته بالعاصمة الليبية قبل السفر إلى تنزانيا.

وسيحل الاهلى طرابلس ،ضيفا على “بيشارا مارا يونايتد” التنزاني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفيدراليه الافريقية الجمعة المقبل فيما فيما ستكون مباراة الإياب على الأراضي الليبية في 23 من اكتوبر الجاري.

واستعد فريق العاصمة الليبيه لمواجهة نظيرة التنزاني بمعسكر خارجي بالعاصمة المصرية تخلله مباراتين وديتين أمام سيراميك كليوبترا و انبي المصريان .

وكان وصيف الدوري الليبي قد تجاوز فريق حي الوادي نيالا السوداني في الدور التمهيدي الأول برباعية دون رد على ارضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

وأبرمت إدارة الاهلي طرابلس عدة صفقات وذلك للوصول إلى ابعد نقطة في الكونفيدرالية الأفريقية ولعل ابرز الانتدابات التعاقد مع الظهير الدولي محمد منير وصانع الألعاب عبدالله العرفي، لاعب «الأهلي بنغازي» السابق، كما تعاقدت إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، على سبيل الإعارة مع اللاعب محمد الجورني، والمهاجم احمد القديري .