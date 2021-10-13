اقعيم يفضح تعنت “الدبيبة”

أخبار ليبيا 24

قال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم إنه يتحدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن يخرج ويكذب أهالي المناطق الشرقية، في مطالبهم، مضيفا أنه عليه أن يخرج للإعلام ويقول إننا كاذبون أو أن يخرج مستند واحد يشير إلى أننا صرفنا في المنطقة الشرقية دينار واحد.

اقعيم أضاف في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار – أحد أذرعة الإعلام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – “اشتكينا لإبراهيم الدبيبة، و لوزير المواصلات، والدبيبة شخصيا” مؤكدا أنهم التقوا أكثر من مرة برئيس المجلس الرئاسي و أوضحوا له الأمور ولم يتحرك أحد.

وأكد أن جميع دواوين الوزارات بالشرق مغلقة ولا تعمل، ولم يصرف لها دينار واحد منذ 6 أشهر، مشيرًا إلى أن شركة النظافة أوقفت عملها لعدم دفع المستحقات اللازمة لها.

وقال اقعيم “أقسم بالله ما عندنا أكل للعسكريين ولا يوجد تموين خاص بوزارة الداخلية في المنطقة الشرقية ولا رواتب”.

وأوضح أنهم اشتكوا لأنهم يرون عرقلة واضحة لملف الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم لو كانوا يتوقعون أن البلاد ستذهب للانتخابات بعد شهرين، كان يمكنهم السكوت لحين هذا التاريخ لكن ما يلوح في الأفق غير ذلك.

وأكد أقعيم أن المنطقة الشرقية جاهزة للانتخابات، بكل مؤسساتها وزارة الداخلية وعلى رأسها، لكن للأسف لا يوجد نية لذلك.