إلا بشرط وحيد.. الحويج يحظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات والعيادات  

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قرارًا يقضي بحظر تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات والعيادات إلا بموافقة وزارة الصحة.

ونصَّت المادة الأولى من القرار رقم 412 للعام 2021 على أن “يحظر حظرًا تامًا تأسيس شركات استيراد الأدوية، والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها من قبل مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص التجارية وسجل المستودرين”.

واشترط القرار أن تحصل تلك الجهات على موافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة القائمة والمذكورة في صلب هذه المادة، وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يُتخذ من إجراءات في هذا الشأن.