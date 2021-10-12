وزير الشباب يجتمع مع النائب العام بشأن مبادرة الزواج

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بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس مع النائب العام المستشار الصديق الصور آليات متابعة وتنفيذ مبادرات الحكومة الموجهة للشباب.

وأكدد الزني خلال إجتماع حضره رئيس مجلس صندوق دعم الزواج وعدد من المستشارين بالوزارة على أهمية إطلاع كافة الجهات المختصة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة مع أهمية توضيح المختنقات التي تواجهها.

وتم خلال الإجتماع استعراض عدد من التقارير والملفات المتعلقة بالأملاك والعقارات التابعة للوزارة والتي تم التعدي والاستيلاء عليها فضلا عن المستوى الذي وصلت له الوزارة في تنفيذ مبادرة تيسير الزواج للشباب والتي شملت البلديات كافة.