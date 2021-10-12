وزير الرياضة يأذن بإنشاء أول ملعب متكامل لكرة القدم في الجغبوب

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أصدر، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، تعليماته المباشرة لإدارة المشروعات بالوزارة، بتجهيز ملعب كرة قدم معتمد وقانوني طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في الرياضة في بلدية الجغبوب.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، قال إن هذه التعليمات جاءت بعد الزيارة التي قام بها الجويفي إلى بلدية الجغبوب في شهر يونيو الماضي.

وخلال الزيارة اطلع الجويفي على أوضاع الأندية في البلدية وقطاع الرياضة فيها وما تعانيه من نقص كبير في الإمكانيات وتهالك البنية التحتية الرياضية.

وأضاف خليفة، أن هذا المشروع يأتي من أجل النهوض بالقطاع الرياضي داخل البلدية.

وأكد خليفة، أن الشركة المنفذة لهذا المشروع باشرت أعمالها رسميا الأيام الماضية، إذ سيتم تجهيز وإنشاء هذا الملعب لصالح نادي بدر الرياضي الثقافي الاجتماعي في الجغبوب، وذلك لأول مره منذ تأسيس النادي.

وتابع خليفة، أن الشركة المنفذة لهذا المشروع تقوم بتسوية ودمك أرضية الملعب تمهيدا لتجهيزها من أجل تركيب الأرضية المعشبة واستكمال وتجهيز الملعب ليكون ملعب متكامل كليا.

وذكر المتحدث، أن هذا المشروع من ضمن المشاريع والخطط الموضوعة من قبل وزير الرياضة بالحكومة، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية رياضية لمختلف المدن والمناطق في الدولة الليبية.