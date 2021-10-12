هذا ما طلبه المشري من مفوضية الانتخابات بشأن القوانين التي أقرها مجلس النواب

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طالب، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وقال، المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبدالناصر، اليوم، إن “رئيس المجلس الأعلى للدولة يوجه خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بـ”المخالفة” للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة.”

وكان المشري، قد اعترض على إقرار مجلس النواب لقانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، بحجة إنهما صدرا بالمخالفة ومن دون التوافق مع مجلس الدولة.