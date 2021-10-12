نواب: تحركات المنقوش الدولية هدفها تأجيل الانتخابات الرئاسية

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اعتبر 18 نائبًا، اليوم الثلاثاء، أن الزيارات التي تجريها وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، لعدد من الدول، ما هي إلا تحركات لحشد الدعم لمبادرة أطلق عليها “مبادرة السلام”.

ورأى النواب، في بيان، أن المبادرة تعد محاولة للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة.

وقال النواب، إن المبادرة تقوم على أساس تأجيل انتخابات الرئيس التي، تعد أهم استحقاق ينتظره الليبيين، والاكتفاء فقط بإجراء انتخابات برلمانية.

النواب في بيانهم اعتبروا أن كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الاستحقاق تعد خلطا للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف، وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا.

وأكد النواب، أن مجلس النواب قام بكل ما يلزم لإنجاز هذا الاستحقاق، وذلك بإصدار التشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية، عن إطلاق مبادرة إرساء استقرار ليبيا، من دون تقديم أي تفاصيل حولها.

وخلال الأيام الماضية، أجرت المنقوش سلسلة من الزيارات الخارجية، كان آخرها زيارات لعدد من دول الخليج العربي، للدعوة إلى المشاركة في مؤتمر دولي يعقد أواخر شهر أكتوبر الجاري في العاصمة طرابلس.