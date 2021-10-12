مقتل “15” ونجاة “177”حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط

12 أكتوبر، 2021 10:01 ص
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المهاجرون واللاجئون
المهاجرون واللاجئون

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها انتشلت جثث “15” مهاجرا، بينما نجا “177” ممن كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا، بعد محاولة لعبور المتوسط .

وتزايدت محاولات العبور من شمال أفريقيا هذا العام، إذ وردت تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول سبتمبر .

ويواجه المهاجرون واللاجئون في مراكز الاحتجاز بليبيا إساءة المعاملة، واعتقلت السلطات في حملة أكثر من خمسة آلاف خلال الأسبوع المنصرم.

وقتل حراس ستة مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز، في الوقت الذي أدى الاكتظاظ الشديد إلى فوضى، وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتمكن عشرات من الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات مجددا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إنها “تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا”.

12 أكتوبر، 2021 10:01 ص
16

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