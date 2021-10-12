مصر تهزم ليبيا وتبتعد في صدارة مجموعتها

أخبارليبيا24- خاص

نجح المنتخب المصري في خطف فوزًا هامًا على مضيفه الليبي 0-3 مساء اليوم الإثنين، لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تقدم الفراعنة بهدف اول عن طريق أحمد فتوح في الدقيقة 39، وضاعف مصطفى محمد الغلة للضيوف بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وختم رمضان صبحي ثالثة المصريين بهدف في الدقيقة 72 من تمريرة محكمه لمحمد صلاح.

وكررت مصر الانتصار للمرة الثانية تواليا على ليبيا حيث فازت في الذهاب 1-0 على ملعب الإسكندرية.

وبهذا الفوز ابتعدت مصر في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتوقف رصيد ليبيا عند 6 نقاط لتفقد بنسبه كبيرة آمال التأهل للدور المقبل من التصفيات.