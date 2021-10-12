ماهي نتائج اجتماع الدائرة المغلقة مع لجنة 5+5 العسكرية الذي إستضافته بريطانيا

أخبار ليبيا24

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن بريطانيا استضافت على تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا ضم لجنة 5+5 العسكرية وذلك عبر الدائرة المغلقة بين طرابلس وبنغازي وعدد من المناطق الاخرى بحضور السفير الامريكي وعدد من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا.

واوضح اللواء المحجوب أن الإجتماع الذي حضره المبعوث الأممي يان كوبيتش نقاش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة اوضاعها.

وأشار اللواء المحجوب إلى أن تفكيك التشكيلات المسلحة نوقش بشكل موسع حيث تم وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات ونوعية نشاطها واماكن تواجدها والاساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند الذي اتفق عليه في اجتماعات جنيف ضمن اتفاق وقف اطلاق النار واجلاء المرتزقة والقوات الاجنبية وتفكيك المجموعات المسلحة .