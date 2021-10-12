طلب بريطاني غريب بشأن المرتزقة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جيمس كليفرلي”، على ضرورة قيام ليبيا بتحميل المرتزقة والقوات الأجنبية المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها.

وعبر حسابه على “تويتر”، رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” قد اختتمت اجتماعاتها بجنيف، الجمعة، بإقرار خطة خروج المرتزقة من البلاد.

وقالت اللجنة، في بيانها الختامي، إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين 6 و8 أکتوبر، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي استكمالا لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا.

وكشفت اللجنة أنها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأكدت اللجنة ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.