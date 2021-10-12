“رونالدو” يتفوق دولياً بالمشاركات والأهداف

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أصبح قائد المنتخب ​البرتغالي ​”كريستيانو رونالد​و” أكثر لاعب أوروبي يشارك في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، ليتفوق بذلك على زميله السابق الإسباني “سيرجيو راموس” الذي يمتلك في سجله (180 مباراة).

في وقت يتفوق البرتغالي على جميع اللاعبين بعدد المشاركات في دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى ايكر كاسياس ووصل إلى 178 مباراة في دوري الأبطال مقابل 177 لكاسياس، بينما يمتلك أكبر عدد من الأهداف مع منتخب بلاده بــ 112 هدفاً متفوقاُ على “علي دائي” الذي يمتلك 109 أهداف بقميص المنتخب الإيراني.