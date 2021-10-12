تعرف على أكثر الجنسيات الأجنبية التي تقود السيارات دون إجراءات في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس قسم المرور والتراخيص في طبرق مقدم عبدالوهاب فرج بالحسن إن حملة مرورية أطلقت اليومين الماضيين على السائقين الأجانب الذين يقودون السيارات الصغيرة والشاحنات وسيارات نقل المياه.

وأضاف بالحسن لـ”أخبارليبيا24″ أنه يتم تغريم السائق وحجز السيارة حتى يتم تسجيلها وإنهاء كافة الإجراءات التابعة لها ومن ضمنها تركيب اللوحات المعدنية.

وتابع رئيس قسم المرور :”لدينا عدد 6 تمركزات أمنية داخل المدينة على مداخلها وداخل الجزر الرئيسية، ونأمل من المواطنين الليبيين عدم التدخل في أعمال رجال المرور ومحاولة الضغط عليهم حتى لا يطبق القانون”.

وأكد بالحسن بالقول :”نحن ملتزمون بتطبيق القانون ولا نستمع لأي مواطن يحاول التدخل في أعمالنا، وسوف نسجل كل السيارات داخل نطاق بلدية طبرق باسم السائق وإلزام الجميع بتركيب اللوحات المعدنية”.

ولفت رئيس القسم إلى أن السوريون هم أكثر الأجانب الذين يقودون السيارات والشاحنات بدون أي إجراءات ويأتي بعدهم المصريين والسودانيين.

وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التي تواجههم هي قيادة الأطفال دون السن القانونية للسيارات بمختلف أنواعها والزجاج المعتم وقيادة الأجانب السيارات الليبية وعدم وجود لوحات معدنية.

وأفاد بالحسن أن هذه الحملات ستكون متسمرة بمساعدة مديرية الأمن وبلدية طبرق.