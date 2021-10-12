بماذا رد “الدبيبة” على وفد أعيان برقة بشأن الإفراج عن الطيار “عامر الجقم”

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة، محمد الرجوبي، تفاصيل زيارة وفد أعيان برقة الذي زار المدينة بالأمس، مؤكدا أنهم ناقشوا مع أعيان المنطقة الشرقية المصالحة الوطنية.

الرجوبي قال، إنهم أكدوا لأعيان برقة أن المصالحة الوطنية تبدأ من عودة المهجرين إلى مدنهم، مشيرًا إلى أن أهالي برقة طالبوا بالإفراج عن الطيار “عامر الجقم”، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح في تصريحات صحفية له أمس الإثنين، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضر اللقاء.

وأكد أن الجميع أكد على ضرورة المضي قدما في ملف المصالحة العامة، وتأكيد وحدة ليبيا دون تجزئة إلى أقاليم.

وأشار إلى أن الدبيبة أكد لأعيان برقة أن إطلاق سراح الطيار وغيره من المحتجزين لابد أن يقابله الإفراج عن كافة السجناء في المنطقة الشرقية كافة، باستثناء المحكومين من النيابة العامة.

وبين الرجوبي أن وفد أعيان برقة طلبوا إعادة إعمار بنغازي وتوفير الأعلاف لأغنامهم، إضافة إلى تفعيل مشاريع الإسكان والمرافق والطرق والمياه والصرف الصحي المتوقفة منذ سنوات .