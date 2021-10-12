بليحق: الأهم في مباراة مصر وليبيا الفرح بالانتصار على الإرهاب

أخبار ليبيا 24

قدم المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، التهنئة للمنتخب المصري، على تحقيقه فوزا ثمينا أمام المنتخب الليبي، مؤازرًا الفريق الوطني، مؤكدا أنه يحتاج إلى العمل المنظم على مدى سنوات دون انقطاع.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال بليحق ”ألف مبروك لأشقائنا المصريين وحظ أوفر للفرسان”.

وأضاف” المنتخب يحتاج لعمل منظم ومنتظم على سنوات دون انقطاع فلم يكن الأداء مقنعاً حتى فيما حققنا من انتصارات ضمن مباريات المجموعة”.

وتابع” الأهم هو فرح ليبيا والعصية بنغازي في استقبال هذا المحفل بعد انتصارنا على قوى الإرهاب والظلام”.

واقتنص المنتخب المصري فوزًا ثمينا، من مضيفه المنتخب الليبي، بعد أن سجل ثلاثة أهداف، على ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وأحرز الهدف الثالث اللاعب المصري رمضان صبحي في الشوط الثاني للمباراة في الدقيقة الـ 71.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول، أمام مضيفه المنتخب الليبي بهدفين دون رد، وأحرز أحمد فتوح، هدف منتخب مصر الأول فى الدقيقة 39، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثانى فى الوقت بدل من الضائع للشوط الأول .