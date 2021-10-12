بعد اتهامه للدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي.. القطراني يوجه رسالة للجهات الرقابية

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طالب، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، لتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه ما ورد في بيان اجتماع ممثلي برقة في الحكومة يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك في اجتماع مع الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، عمر بوبكر الدليمي، ومدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها، فضل الله هارون الشهيبي، ومدير مكتب الهيئة بمدينة الأبيار، حافظ عبدالمجيد.

وقال، مكتب النائب الأول، إن القطراني بيّن لأعضاء الهيئة الإشكاليات العالقة، بين ممثلي إقليم برقة بحكومة الوحدة مع رئاسة الحكومة، والتي تم تبيانها في البيان الصادر الأحد الماضي.

وأضاف، أنه شدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وتصحيحا لمسار الحكومة، حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها الموكلة إليها والمضمنة في الاتفاق السياسي، والتي من أهمها الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر.

وفي بيان، عقب اجتماع ممثلي إقليم برقة بحكومة الوحدة، اتهم القطراني رئاسة الحكومة، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي ومخرجات حوار جنيف والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق.

وقال القطراني، إن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتوحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات، بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.