بالفيديو | ضبط مهاجرين موريتانيين وسجل ذو رموز لا يفهمها إلا المهربون

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تمكنت قوات الجيش الوطني من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قادمين من دولة موريتانيا عبر الجزائر إلى الأراضي الليبية.

وأظهر مقطع مصور نشره اللواء 128 المعزز التابع للقوات المسلحة اعترافات عدد من هؤلاء ممن أقروا بوجود شبكة تهريب أشرفت على إيصالهم من موريتانيا وصولا إلى ليبيا مرورا بالجزائر.

ووفقا للمقطع استولت القوات المسلحة على سجل ذو رموز لا يفهمها إلا المهربون لتقاضي الأموال في مقابل تهريب البشر فيما شاركت الكتيبة الثالثة في اللواء المؤلفة من السرايا “14-14” والسادسة وايسين وتهالا في عملية الضبط على تخوم الحدود الليبية الجزائرية.

وتابع المقطع إن هذه السرايا نفذت دورية مشتركة داخل مناطق تمركزها في منطقة أوباري – غات العسكرية ما أسفر عن ضبط هؤلاء.