بالصور 200 جرام من الكوكايين قادمة من تركيا

تفاصيل القبض على العصابة بمنطقة الظهرة بطرابلس

12 أكتوبر، 2021 10:31 م
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أخبار ليبيا24

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي بمنطقة الظهرة بطرابلس يقوم بجلب مخدرة الكوكايين من دولتي تركيا وهولندا.


وأكدت الإدارة عبر صفحتها على فيس بوك أن التشكيل كان يقوم بعمل تحويلات من المبالغ المالية إلى أشخاص بدولة تونس وتركيا.


وعن تفاصيل القبض على التشكيل العصابي قالت الإدارة إن العملية تمت بإعداد كمين محكم أثناء قيام التشكيل بعمليات البيع والشراء ونتج عنها القبض على أحد عناصر التشكيل وبحوزته 10 جرام من مادة الكوكايين.


وأوضحت الإدارة أنه بعد التحري والإستدلال تم القبض على باقي التشكيل العصابي المكون من ستة افراد وضبتهم متلبسين وبحوزتهم 190 جرام من مخدر الكوكايين ليتم عقب ذلك إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

 

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12 أكتوبر، 2021 10:31 م
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