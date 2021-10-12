بالصور 200 جرام من الكوكايين قادمة من تركيا تفاصيل القبض على العصابة بمنطقة الظهرة بطرابلس

أخبار ليبيا24

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي بمنطقة الظهرة بطرابلس يقوم بجلب مخدرة الكوكايين من دولتي تركيا وهولندا.



وأكدت الإدارة عبر صفحتها على فيس بوك أن التشكيل كان يقوم بعمل تحويلات من المبالغ المالية إلى أشخاص بدولة تونس وتركيا.



وعن تفاصيل القبض على التشكيل العصابي قالت الإدارة إن العملية تمت بإعداد كمين محكم أثناء قيام التشكيل بعمليات البيع والشراء ونتج عنها القبض على أحد عناصر التشكيل وبحوزته 10 جرام من مادة الكوكايين.



وأوضحت الإدارة أنه بعد التحري والإستدلال تم القبض على باقي التشكيل العصابي المكون من ستة افراد وضبتهم متلبسين وبحوزتهم 190 جرام من مخدر الكوكايين ليتم عقب ذلك إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.