الهلال الأحمر بني وليد يكشف الأضرار نتيجة سيول “وشتاتة”

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد علي الفقهي اليوم الثلاثاء تسجيل حاله وفاة واحدة نتيجة السيول في منطقة وشتاتة بين بني وليد وترهونة.

وأضاف الفقهي في تصريح لـ”اخبارليبيا24″ أنه تضررت بسبب السيول ثلاث سيارات للمارة سيارة شحن صغيرة (كانتر) وسيارتين صغيرتين.

وأشار مدير جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد إلى بعض الاضرار المادية التي وخسارة المواشي في بعض الأودية.

وتوقع الفقهي الدخول إلى منطقة وشتاتة لتقييم الأوضاع وحصر الأضرار وتقديم المساعدة، بعد تعذر دخولهم بسبب السيول.

وقال مدير الجمعية إن وادي وشتاتة الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة ووادي دينار يعتبران من أخطر الأودية خصوصاً على المارة وعابري السبيل.

ولفت الفقهي إلى أنه بسبب غزارة الأمطار قبل يومين حدث جريان المياه في هذه الأدوية وسيول تسبب في إغلاق الطرق.

وأوضح أن طريق بني وليد تربط بين الشرق والغرب والجنوب، مشيراً إلى أنهم شكلوا غرفة طوارئ بالتعاون مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

وذكر مدير الجمعية أنهم حالياً يحاولون الدخول إلى منطقة وشتاته لتقييم الأضرار وحصرها وتقديم المساعدة وفقاً للإمكانيات المتاحة.