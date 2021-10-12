المنقوش تواجه اتهامات من 18 نائبا بالسعي لتأجيل الإنتخابات

12 أكتوبر، 2021 11:13 م
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أخبار ليبيا24

اتهم 18 عضوا بمجلس النواب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحشد دعم دولي لمبادرة أطلق عليها مبادرة السلام وتهدف إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد النواب في بيانهم محاولات المنقوش هدفها للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة وأن مبادرة السلام تقوم على أساس تأجيل أهم استحقاق ينتظره كل الليبيين وهو الانتخابات وحصرها في إجراء انتخابات برلمانية فقط.

‏وحذر النواب من أن كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الاستحقاق وبشكل تعد خلطا للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف، وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا.

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12 أكتوبر، 2021 11:13 م
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