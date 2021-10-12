الكشف عن نسبة إنجاز مشروع ربط المصارف التجارية بالمنظومات المركزية

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اجتمع، اليوم الثلاثاء، مدير مشروع ربط فروع المصارف التجارية مع المنظومات المركزية لإداراتها العامة ونائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش مع المدراء العامون لبعض المصارف التجارية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع ربط فروع المصارف التجارية مع المنظومات المركزية لإداراتها العامة والذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام.

وأكد المصرف، أنه تم استكمال ربط حوالي 90 بالمائة من فروع المصارف التجارية بإداراتها العامة.

وأضاف، أنه تم خلال الاجتماع متابعة خطوات استكمال ربط بقية فروع المصارف التجارية التي تشكل نسبة حوالي 10 بالمائة من الفروع المصرفية المنتشرة في ربوع ليبيا.