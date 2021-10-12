العامة للكهرباء توضح المسافة الآمنة بين أبراج الكهرباء ومنازل المواطنين

‏أخبارليبيا24

ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن المسافات الآمنة بين أبراج الكهرباء ومنازل المواطنين القاطنين بجوارها تختلف بحسب الكيلو فولت.

وأوضحت الشركة أن المسافات الآمنة تشمل مجموعة من المسافات لمسارات خطوط نقل الطاقة (30) متر من رأس البرج لخطوط النقل 400 كيلو فولت، و(20) متر من رأس البرج لخطوط النقل 220 كيلو فولت، و(10) متر لخطوط النقل 30 و60 كيلو فولت.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن هذه المسافات التي وضعتها الشركة العامة للكهرباء لمسارات خطوط نقل الطاقة لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

وبينت الشركة أن تجاوز هذه المسافات بالبناء أو إقامة أي منشآت بجوارها يهدد حياتهم بالخطر كما يستلزم قيام الشركة بمتابعة تلك الخطوط من حيث الصيانة والتنظيف وما إلى ذلك للمحافظة على الشبكة العامة واستقرارها.

ودعت العامة للكهرباء المواطنين بضرورة الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند القيام بأعمال البناء أو التوسع فيها حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء.