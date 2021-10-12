الساحر رونالدينهو يشارك محبيه بصور من طفولته احتفالا بـ “يوم الطفل” في البرازيل

أخبار ليبيا24

يحتفل البرازيليون فيمثل هذا اليوم 12 أكتوبر من كل عام بـ “يوم الطفل” إذ يعد هذا اليوم عطلة رسمية في كافة مؤسسات الدولة.

هذا اليوم الذي يحتفل به منذ عام 1924، ليس احتفالًا عاديًا وإنما هو احتفال مدمج بأهم الأعياد الدينية وهو يوم “شفيعة البرازيل”.

واحتفالًا بهذا اليوم، حرص الساحر ونجم كرة القدم البرازيلي، رونالدينهو، على مشاركة متابعيه ومحبيه بمنصة فيسبوك، بصور تظهر لأول مرة من صندوق حياته في مرحلة الطفولة.

وكتب رونالدينهو: “يوم سعيد للأطفال الذين بداخلنا”، تعبيرًا عن احتفاله بـ “يوم الطفل”.

وولد رونالدينهو، واسمه “رونالدو دي أسيس موريرا” في 21 مارس 1980 في مقاطعة بورتو أليغري البرازيلية.

ويعد رونالدينهو أحد أبرز نجوم كرة القدم في البرازيل والعالم على مر التاريخ، وقد اعتزل في عام 2015 عندما كان عمره 35 عاما.

هذا الساحر، الذي أذهل عشاق كرة القدم بإمكاناته وقدراته الفريدة، بدأ رونالدينهو مسيرته الكروية في نادي جريميو البرازيلي ثم انتقل عام 2001 إلى فرنسا للعب في صفوف باريس سان جيرمان ومنه إلى برشلونة الإسباني ما بين 2003 إلى 2008، ثم انقل ميلان الإيطالي حتى عام 2011.

ومن ميلان عاد رونالدينهو إلى موطنه والتحق بصفوف فلامينجو البرازيلي ومنه إلى أتليتكو مينيرو ولعب آخر مواسمه مع نادي فلومينينسي.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، فقد نال رونالدينهو، الكرة الذهبية في كأس القارات عام 1999، والحذاء الذهبي في كأس القارات عام 1999، وأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2004 و2005، والكرة الذهبية عام 2005، وأفضل لاعب في أوروبا موسم 2005-2006.