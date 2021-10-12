إنفوغرافيك | بيان مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أصدر مسؤولي برقة في حكومة الوحدة بيانًا ينتقد أداء رئيس الحكومة إضافة لبعض المطالب:

الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي

الحكومة لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية

فشلت في إدارة الاختلاف السياسي

إصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي

قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء

لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء

إعادة المؤسسات والمركزية التي كانت قائمة ببرقة

فتح المقاصة الإلكترونية

تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي

تعنت الدبيبة واحتفاظه بوزارة الدفاع

إدانة تصريحات الدبيبة التي لاتخدم المصلحة العليا للوطن