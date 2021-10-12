أعداد ضحايا حوادث السير في طبرق خلال سبتمبر

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس قسم المرور والتراخيص في طبرق مقدم عبدالوهاب فرج بالحسن إن ضحايا الحوادث التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 28 شخص.

وأضاف بالحسن في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الحوادث المرورية الجسيمة داخل مدينة طبرق حصدت أرواح 11 مواطن من خلال 10 حوادث مرورية.

وتابع رئيس قسم المرور :”أما الحوادث التي سجلت على الطريق الساحلي السريع بنفس الشهر أسفرت عن مقتل 15 مواطن وكلها بسبب السرعة وعدم اتباع إشارات المرور”.

وأشار بالحسن إلى أنه تم تسجيل حادث واحد على الطريق الرئيسي أدى إلى وفاة شخصين.

ولفت رئيس القسم إلى أن الإصابات البليغة بلغت 16 حادث وإصابة 32 شخص، فيما كان عدد الحوادث البسيطة 9 حوادث وعدد الإصابات البسيطة 24 إصابة.

وأضاف بالحسن أن قيمة الأضرار من جراء هذه الحوادث خلال الشهر الماضي قد بلغت (43.200) دينار، كما بلغ عدد الجنح 12 جنحة و57 مخالفة، وبلغ عدد السيارات المحجوزة 57 سيارة.