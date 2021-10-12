“أخبارليبيا24” تكشف أسباب انهيار جزء من صالة الركاب بمطار بنينا

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء عن أسباب انهيار جزء من صالة الركاب رقم (01) بمطار بنينا الدولي، والتي كانت قيد الإنشاء وتسببت في إصابة أكثر من 15 شخصاً من العاملين.

وقال المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن سبب الانهيار أثناء عمل الخرسانة المسلحة “الصبة” كان سوء مصنعية من العمال في شد الشدة الخشبية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الانهيار بسبب عدم تنفيذ المشروع بالشدة الحديدية المتفق عليها قبل بدء المشروع لأن ارتفاع السقف كبير يصل إلى أكثر من 8 متر.

وأوضح المصدر أن التقرير لم يتم تسليمه بعد، مشيراً إلى أن صالة الركاب يتم إنشاؤها عن طريق مصرف التجارة والتنمية “عقد استثمار”، ومن المفترض أن تكون الشركة المنفذة إماراتية، ولكن يقوم بالعمل مقاول ليبي بالباطن.

وكان جزء من صالة الركاب رقم (01) والتي كانت قيد الانشاء بمطار بنينا، انهار مطلع أكتوبر الجاري أثناء عمل السقف الخرساني، ونتج عنه تسجيل إصابات.