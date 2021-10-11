وزير الداخلية يناقش مشاكل الشرطة النسائية

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ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن اليوم الاثنين مع عدد من القيادات الشرطية بوزارة الداخلية المكلفين بأقسام الشرطة النسائية تطوير قدرات المرأة وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وبحث وزير الداخلية خلال الإجتماع الذي حضره الممثلين عن قيادات الشرطة النسائية في كل من طرابلس بنغازي الجفرة بالإضافة إلى رئيس مكتب شؤون المرأة بالوزارة ومسؤول التطوير والتأهيل بالإدارة العامة للتدريب ورئيس قسم حماية الأسرة بمديرية أمن مصراتة بحث المشاكل التي تواجه عمل الشرطة النسائية معربا عن إطمئنانه لنتائج العمل المنجز ومؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير عمل المكاتب في كل المدن والمناطق.