هذه مدة ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بعد تمديدها

11 أكتوبر، 2021 11:36 م
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بعثة الأمم المتحدة_ليبيا
بعثة الأمم المتحدة_ليبيا

أخبارليبيا24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً وهو أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ في يونيو 2020 البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016.

ويهدف إنشاء هذه البعثة وقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة، حيث قدّمت اللجنة تقريرها للمجلس في دورته الخمسين قبل أن يقرر التمديد لها مدة 9 أشهر أخرى.

11 أكتوبر، 2021 11:36 م
8

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