من بينها منحة الـ 50 ألف.. العرفي: جلسة النواب جاءت لإقرار بعض القوانين

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن مجلس النواب سيعقد اليوم الاثنين جلسة برئاسة النائب الثاني للمجلس؛ وذلك لإقرار بعض القوانين والتصويت عليها.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن الجلسة ستقر الجلسة التعديل الذي طلبته مفوضية الانتخابات فيما يخص فقرة الجنسية بقانون انتخاب رئيس الدولة.

وأوضح العرفي أن المجلس سيصوت على منحة الـ 50 ألف دينار للأسر الليبية، بحيث تكون 25 ألف دينار للأسر الأقل من 5 أفراد و50 ألفا للأسر الأكثر من ذلك.